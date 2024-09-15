Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам 7 млн рублей

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 11 случаев мошеннических действий на общую сумму 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Житель Уфы ответил на звонок «трейдеров» в мессенджере и отправил аферистам 2 млн рублей кредитных и заемных средств.
В Хайбуллинском районе мужчина потерял 3,5 млн рублей, поддавшись на уговоры «сотрудника биржевых инвестиций».
В Туймазинском районе женщина перевела 1,6 млн рублей за несуществующий внедорожник. Звонок поступил ей так же через мессенджер.
В МВД по Башкирии рекомендуют соблюдать меры безопасности: