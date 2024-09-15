В Башкирии экс-начальник ГАИ района задержал пьяного тракториста

Бывший начальник ГАИ Бижбулякского района республики оказал содействие в задержании тракториста, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом случае в своих соцсетях рассказал главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Накануне днем бывший майор полиции Газинур Хисамов ехал по дороге Чишмы - Киргиз-Мияки. Неподалеку от села Слак его внимание привлекала странная манера вождения водителя трактора. Он постоянно вилял из стороны в сторону, создавая таким образом опасную ситуацию на трассе.

Газинур Артурович предположил, что мужчина был пьян, проинформировал о предполагаемом нарушителе сотрудников ГАИ Альшеевского района и продолжил следовать за ним. Прибывавшие на место автоинспекторы провели медосвидетельствование, опасения подтвердились.

В отношении тракториста составили несколько административных материалов.