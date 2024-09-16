Новые парки, дороги и соцобъекты: как преобразилась Уфа к 450-летию

Словно портал во времени, она зафиксирует и перенесет все достижения настоящего в будущее. А Уфе есть чем похвастаться и что оставить потомкам. Подробнее о преображении столицы к 450-летнему юбилею – в нашем специальном репортаже.

И сегодня столица Башкортостана – красивая, нарядная, яркая. Здесь хорошо работает экономика, строятся дома, благоустраиваются парки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Жила в Инорсе все детство, никогда не было такой красоты, сейчас приятно выйти с детьми. Все оборудовали, очень красиво. Нам нравится здесь гулять. Ольга Угарова

Нам даже и моря не надо, мы здесь хотим отдыхать. Татьяна Журавлёва

Сквер «Теплый берег» теперь одна из жемчужин башкирской столицы. Семейное место отдыха, которое одинаково комфортно взрослым и детям. А ведь несколько лет назад находиться здесь было попросту опасно. Территория вокруг популярного места для купания – Теплого озера – никогда не благоустраивалась.

И такие точки притяжения, некогда запущенные, а теперь получившие вторую жизнь, появились в каждом районе столицы. Вот, например, Черниковка. Один парк лучше другого: Победы, Первомайский или Нефтехимиков.

Каждый городской парк и общественное пространство уникальны. И власти постарались объединить все эти площадки в единую пешеходную систему, которую назвали «Уфимское ожерелье». Его главная суть – закольцевать столицу, пропустив маршрут через интересные смотровые локации.

Почти 120 километров пути, более 50 объектов, на которые стоит посмотреть. Пешеходная тропа охватывает всю береговую линию столичного полуострова. При этом «Уфимское ожерелье» – не просто маршрут передвижения, это насыщенная событиями площадка. Здесь проводятся соревнования по бегу, лыжным гонкам и велоспорту.

От средневековой крепости до современного мегаполиса. Уфа – как срез времен, где памятники деревянного зодчества соседствуют с архитектурой классицизма и модернизма. А теперь в башкирской столице появился еще и монументальный объект, который отсылает к античной эпохе – Дворец борьбы. Это здание не похоже ни на одно спортивное сооружение не то что в республике, но и в целом в стране. Его монументальность и величие подчеркивают эти колонны, которые и делают его уникальным в плане архитектуры. Ну а стеклянный фасад – уже отсылка к современности. Уфа – это город, где чтят традиции и устремляются в будущее.

Дворец борьбы – словно храм, где будут готовить чемпионов спортивного Олимпа. И такая аллюзия неслучайна. Ведь именно в античности борьба получила особое развитие как вид спорта и искусства.

Дворец борьбы – один из ключевых юбилейных объектов к 450-летию Уфы. Инициатором строительства выступил Радий Хабиров, который и сам профессионально занимался греко-римским стилем. Планы построить столь монументальное здание были с 2000-х – тогда не получилось. Под угрозой судьба объекта была и с началом пандемии. Однако мечту не только главы республики, но и тысяч спортсменов все же реализовали.

5 залов, 18 ковров, почти 3,5 тысячи зрителей, которые смогут наблюдать за ходом состязаний в современном Колизее. А еще гостиница, медико-восстановительный центр, спа-комплекс и бассейн. Кузница будущих чемпионов. Прилегающая территория – как отдельный вид искусства. Скульптурный ансамбль уже стал полюбившимся местом для любителей фотографировать.

Эта композиция – символ настоящей спортивной дружбы. Здесь представители пять видов единоборств, демонстрирующие коронные броски именно для их вида спорта. Профессионалы без труда смогут узнать среди атлетов дзюдоистов, самбистов, представителей борьбы на поясах, а также греко-римского и вольного стилей.

А вот площадка перед Театром кукол после реконструкции словно окунает тех, кто пришел сюда, в сказочную атмосферу. Здесь в миниатюре представили кукольные копии знаменитых зданий. Например, замок в Крыму «Ласточкино гнездо» или московский храм Василия Блаженного. Некогда серый и безликий сквер заиграл новыми красками.

А еще Уфа стала городом, где восстановили забытые имена. Вернее, не то чтобы забытые – власти напомнили, какие выдающиеся личности имели тесную связь с башкирской столицей. В Уфе родился один из самых популярных и читаемых русских писателей-эмигрантов конца XX в. Сергей Довлатов. Дом, в котором он жил вместе со своими родителями, расписали цитатами из его выступлений и рассказов.

Именно в башкирской столице начинал свой творческий путь один из величайших представителей русской оперной школы Федор Шаляпин. В честь первого народного артиста РСФСР в Уфе открыли одноименный музей.

По соседству – Музей полярников имени Валериана Альбанова. Покоритель Арктики был одним из двух выживших участников экспедиции, которая первой под российским флагом должна была пройти Северный морской путь в 1912 году. История легла в основу приключенческого романа «Два капитана», в которой уроженец Уфы Валериан Альбанов стал прототипом героя книги.

И музей Шаляпина, и музей Альбанова расположены в архитектурных памятниках старой Уфы. Места, где появлялись первые дома и улицы башкирской столицы. Средоточие объектов культурного наследия – улица Октябрьской революции, которая по задумке властей станет «уфимским Арбатом». Преобразить ее к юбилею не успели. Работы здесь, как, в общем-то, и говорили изначально, не на один год.

Говоря о транспорте. Пожалуй, самым заметным подарком в этой части стал Восточный выезд. Проект, старт которому дали еще в 1992 году, заморозили спустя 12 лет. Он так и мог остаться на карте долгостроев, однако в 2019 работы на объекте возобновили. И вот в год столичного юбилея зеленый свет загорелся для первых автомобилей.

Важно понимать, что это не завершение работы. Мы сейчас М-5 соединили с проспектом Салавата Юлаева. Что уже хорошо: можно отсюда напрямую заезжать, на проспект Салавата Юлаева выезжать. Но идея дальше идет – и мы уже этим занимаемся, проектируем, снос осуществляем – соединить эту дорогу с улицей Галле и выйти сразу на трассу М-7. Представляете? То есть можно с М-5 заехать и буквально через какие-то десятки минут выйти на М-7. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Восточный выезд – это не только самый протяженный в регионе тоннель, но и мостовой переход с эстакадой. Ежедневный трафик на участке в среднем составляет 15 тысяч машин, что значительно разгружает другие пути, ведущие в город. Проект открывает перспективы для развития в Зауфимье. А это строительство нового жилья и укрепление социально-экономических процессов как в столице, так и во всей республике.

А вот с открытием этого объекта огромный шаг вперед сделала медицина региона. В начале года в Уфе заработал Центр детской онкологии и гематологии. В его копилке уже очень значимое достижение – первая в Башкортостане трансплантация костного мозга. Ее уже провели маленькой Алисе. Раньше, чтобы делать такие операции, родителем с маленькими детьми приходилось уезжать в федеральные центры. Теперь многие процедуры можно делать, не выезжая в другие регионы. Здесь созданы все условия. В медучреждении есть единственное на всю республику криохранилище стволовых клеток.

Новый центр вмещает одновременно 92 маленьких пациентов не только из Башкортостана, но и соседних регионов. Причём для родителей в палатах стоят отдельные кровати. По отметкам экспертов, это лучший центр в стране, который был запланированы в рамках госпрограммы «Детство».

Уфа – это город, основанный меж двух рек. И именно через реку времени власти в ходе масштабных торжеств показали то, как проходило становление и развитие башкирской столицы. Поздравления, а также признания в любви звучали со всех концертных площадок.

Слушайте нас, уфимцы нового, ХХІ века! К вам обращаются молодые строители коммунизма, наследники героических, благородных свершений старших братьев и отцов. Мы родились в замечательную пору. Нам посчастливилось услышать позывные первого в мире искусственного спутника земли, увидеть радостную улыбку первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Мы уверены в том, что передаем эстафету в надежные руки. Вы достойно пронесете ее дальше, развивая в себе лучшие качества гражданина Страны Советов: целеустремленность, дерзновенность, патриотизм, верность делу партии, народа. Мы не сомневаемся в том, что вам по плечу самые масштабные, самые грандиозные дела. Мы завещаем вам благополучие нашего города, республики, Родины.

Такое послание ровно 50 лет назад жителям современной Уфы оставили предшественники. Сейчас текст кажется наивным и забавным. Впрочем, такая же реакция может быть и на наставление, которое нынешние власти заложили в новую капсулу времени. Ее потомки откроют также по прошествии полувека. Возможно, кто-то из участников нынешней церемонии будет присутствовать и на следующей. И он расскажет, чем жило и как доблестно трудилось наше поколение ради блага потомков и будущего своей страны.