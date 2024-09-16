Радий Хабиров высоко оценил динамику увеличения официальных пляжей

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров отметил положительную динамику увеличения количества официальных пляжей – более чем в два раза.
Как отметил и.о. председателя регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, до 2030 года разработана программа, в рамках реализации которой предусмотрена организация мест отдыха у воды в каждом населенном пункте, где имеется водный объект. Задача: организовать полторы тысячи таких мест.
Фото: МЧС по РБ