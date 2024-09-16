Радий Хабиров высоко оценил динамику увеличения официальных пляжей

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров отметил положительную динамику увеличения количества официальных пляжей – более чем в два раза.

Фото №1 - Радий Хабиров высоко оценил динамику увеличения официальных пляжей

Это хорошая работа. Андрей Геннадьевич (Назаров — и.о. премьер-министра правительства РБ — прим. ред.), спасибо, что еженедельно держите ее на контроле. У нас 174 сертифицированных пляжа. Мы начинали с 63 пляжей. Мы раньше «тонули», сейчас значительно улучшили позиции. Но при этом, обратите внимание, в Самарской области — какая там культура, там тонут в два раза меньше, и в Татарстане так же. Есть над чем работать. Но, в целом, это очень хороший результат. Это, конечно, на плечах муниципалитетов, но и недорого стоит: почистить, обследовать, установить необходимые аншлаги и, пожалуйста, купайтесь. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Как отметил и.о. председателя регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, до 2030 года разработана программа, в рамках реализации которой предусмотрена организация мест отдыха у воды в каждом населенном пункте, где имеется водный объект. Задача: организовать полторы тысячи таких мест.   

Фото: МЧС по РБ

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