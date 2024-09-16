Радий Хабиров высоко оценил динамику увеличения официальных пляжей

Это хорошая работа. Андрей Геннадьевич (Назаров — и.о. премьер-министра правительства РБ — прим. ред.), спасибо, что еженедельно держите ее на контроле. У нас 174 сертифицированных пляжа. Мы начинали с 63 пляжей. Мы раньше «тонули», сейчас значительно улучшили позиции. Но при этом, обратите внимание, в Самарской области — какая там культура, там тонут в два раза меньше, и в Татарстане так же. Есть над чем работать. Но, в целом, это очень хороший результат. Это, конечно, на плечах муниципалитетов, но и недорого стоит: почистить, обследовать, установить необходимые аншлаги и, пожалуйста, купайтесь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии