В Башкирии прошел семинар для архитекторов муниципальных образований

В Чишминском районе состоялся обучающий семинар для архитекторов муниципальных образований. В ходе мероприятия обсудили вопросы градостроительной деятельности. Перед участниками выступили представители Минстроя и Минземимущества республики.
Специалисты Республиканского градостроительного центра рассказали о применении и ведении информационных систем, разработку проектов. Обучение прошло в парке «Патриот». Для участников семинара провели экскурсию.
В мероприятии ежегодно принимают участие порядка 70 представителей муниципалитетов республики и более 20 спикеров-профессионалов строительной отрасли. В ходе семинара участники получили ответы на актуальные вопросы. Организован он Министерством строительства и архитектуры республики при поддержке Союза архитекторов Башкортостана.