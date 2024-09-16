В Башкирии прошел семинар для архитекторов муниципальных образований

В Чишминском районе состоялся обучающий семинар для архитекторов муниципальных образований. В ходе мероприятия обсудили вопросы градостроительной деятельности. Перед участниками выступили представители Минстроя и Минземимущества республики.

Специалисты Республиканского градостроительного центра рассказали о применении и ведении информационных систем, разработку проектов. Обучение прошло в парке «Патриот». Для участников семинара провели экскурсию.