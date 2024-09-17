В Уфе открылся Форум творческой и научной интеллигенции СНГ

В Уфе открылся XVII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Это главное гуманитарное событие года. Форум традиционно проводится в стране, председательствующей в СНГ. В этом году это Россия. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятие в разные годы уже проводилось. Уфа неслучайно выбрана площадкой проведения такого значимого форума.
Как отметил председатель правления Фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ Полад Бюльбюль оглы, Уфа – очень культурный город со славной историей. В Башкортостане развивается очень много направлений, в том числе и в сфере креативных индустрий, художественного творчества и туризма. Радий Хабиров, выступая со сцены, поблагодарил за выбор Башкорстана местом проведения представительного события.
Форум посвящён взаимообогащению культур. В Уфу прибыли делегаты из Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Участники подведут итоги прошедшего года, наметят планы работы по актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью. Форум продлится до 19 сентября.