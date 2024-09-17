В Уфе открылся Форум творческой и научной интеллигенции СНГ

В Уфе открылся XVII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Это главное гуманитарное событие года. Форум традиционно проводится в стране, председательствующей в СНГ. В этом году это Россия. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятие в разные годы уже проводилось. Уфа неслучайно выбрана площадкой проведения такого значимого форума.

Как отметил председатель правления Фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ Полад Бюльбюль оглы, Уфа – очень культурный город со славной историей. В Башкортостане развивается очень много направлений, в том числе и в сфере креативных индустрий, художественного творчества и туризма. Радий Хабиров, выступая со сцены, поблагодарил за выбор Башкорстана местом проведения представительного события.

Символично, что именно Башкортостан принимает представительный форум, посвященный диалогу культур. Исторически наш край являет собой яркий пример мирного сосуществования представителей разных национальностей, взаимообогащения культур, языков, цивилизаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан