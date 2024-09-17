Участники форума СНГ в Уфе возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову

В рамках форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ Радий Хабиров и иностранные гости возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.
Участие приняли чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Фонда межгосударственного гуманитарного сотрудничества СНГ Михаил Швыдкой, а также руководители делегаций.
Для гостей провели экскурсию и рассказали о боевом пути 112-й Башкавдивизии и ее легендарного командира, а также историю создания мемориального комплекса.
Напомним, XVII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ открылся в Уфе сегодня и продлится до 19 сентября.