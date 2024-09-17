В Башкирии отец 29 детей стал добровольцем СВО

Житель Благовещенского района Башкирии, отец многодетной приемной семьи, ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом поступке, достойном настоящего мужчины, в своих соцсетях рассказала глава администрации района Анна Карабанова.

Вахид Валиев и его супруга Ирина Вервельская воспитывают 29 детей. По словам руководителя района, многодетная приемная семья является примером для подражания не только в своем районе, но и в республике. В 2021 году они получили госнаграду «Родительская доблесть», а мама большого семейства одержала победу во Всероссийском конкурсе «Женщина-директор года».

Эта семья — постоянные участники проектов благоустройства нашего города. Они помогают бескорыстно, проявляя особую любовь к своему городу. Глава семьи Вахид принял решение заключить контракт с Министерством обороны. Ему 57 лет, такое решение нелегко далось его многочисленной семье, но он принял его исходя из чувства патриотизма и гражданского долга. Анна Карабанова, глава Благовещенского района РБ

Не смог оставаться в стороне. Ребята молодые там воюют, каждый из них мог быть моим сыном. Два наших сына тоже сейчас на СВО. Не имею права не помочь. Встаю на защиту своего Отечества, своих детей и любимой супруги. Обещаю им вернуться. Вахид Валиев, доброволец СВО

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.