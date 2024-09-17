Жители Башкирии могут вернуть 5% стоимости проезда благодаря СБП

Ездить в общественном транспорте в Башкортостане выгоднее с Системой быстрых платежей. Уже третий месяц в регионе при каждом пополнении транспортной карты можно вернуть 5% в виде кешбэка, достаточно выполнить несколько простых условий.

Более половины жителей республики пользуются для проезда транспортной картой «Алга Башкортостан». Она не только удобна, но и экономична. А до 30 сентября за ее пополнение еще и возвращается кешбэк 5%.

Жители Башкирии активно пользуются предложением кешбэком от Системы быстрых платежей. За последние 3 месяца они стали в 2,5 раза чаще использовать СБП для пополнения транспортных карт «Алга», покупки проездных, в том числе единых, и благодаря этому выгода пассажиров за последние 3 месяца превысила 2 млн руб.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК

Выгодным предложением воспользовалась Ильмира и члены ее семьи. Чтобы получать приятный бонус, скачала мобильное приложение региональной транспортной карты «Алга», выбрала карту для пополнения или подключения проездного билета и способ оплаты СБП.

Получать кешбэк с каждой поездки выгодно. Я со своими сыновьями часто езжу на автобусах. Как только появилась эта акция, внимательно изучила условия. Нужно было скачать мобильное приложение «Привет» или зарегистрироваться на сайте www.vamprivet.ru и выбрать способ оплаты СБП. За месяц на всю семью можно сэкономить около 1000 р.

Ильмира

 Предложение будет доступно до конца сентября.

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