Жители Башкирии могут вернуть 5% стоимости проезда благодаря СБП

Ездить в общественном
транспорте в Башкортостане выгоднее с Системой быстрых платежей. Уже третий
месяц в регионе при каждом пополнении транспортной карты можно вернуть 5% в
виде кешбэка, достаточно выполнить несколько простых условий.
Более половины жителей
республики пользуются для проезда транспортной картой «Алга Башкортостан». Она
не только удобна, но и экономична. А до 30 сентября за ее пополнение еще и возвращается
кешбэк 5%.
Жители
Башкирии активно пользуются предложением кешбэком от Системы быстрых платежей. За последние 3 месяца они стали в 2,5 раза чаще использовать СБП для пополнения
транспортных карт «Алга», покупки проездных, в том числе единых, и благодаря
этому выгода пассажиров за последние 3 месяца превысила 2 млн руб.Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК
Выгодным предложением
воспользовалась Ильмира и члены ее семьи. Чтобы получать приятный бонус,
скачала мобильное приложение региональной транспортной карты «Алга», выбрала
карту для пополнения или подключения проездного билета и способ оплаты СБП.
Получать
кешбэк с каждой поездки выгодно. Я со своими сыновьями часто езжу на автобусах.
Как только появилась эта акция, внимательно изучила условия. Нужно было скачать
мобильное приложение «Привет» или зарегистрироваться на сайте www.vamprivet.ru
и выбрать способ оплаты СБП. За месяц на всю семью можно сэкономить около 1000
р.Ильмира
Предложение будет доступно до конца сентября.