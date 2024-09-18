В Башкирии почти 500 активистов получили выплаты по проекту «Рекрут»

В Башкирии продолжает работать программа «Рекрут», в рамках которой волонтеры могут претендовать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей за привлечение добровольцев на службу по контракту.

Напомним, этот проект инициирован ДОСААФ Башкирии. Он стартовал 1 августа и завершится 31 октября текущего года. По данным организации, по состоянию на сегодняшний день денежную выплату уже получили 490 активистов. Уфа – лидер по количеству обращений.

На сегодняшний день подано 868 заявлений. Из них обработано 490, по ним произведены выплаты. Лидером по числу обращений является Уфа – 179 заявлений. представитель ДОСААФ Башкирии

Для того, чтобы стать участником проекта «Рекрут», волонтер должен быть старше 18 лет. Его задача – привлечение желающих на военную службу по контракту. Кандидат и активист должны вместе посетить отделение ДОСААФ и военкомат. После того, как доброволец пройдет медицинскую комиссию и уйдет на службу, волонтер получает 50 тысяч рублей.

Отметим, контрактники из Башкирии получают единовременную выплату в размере более 1,2 млн рублей.