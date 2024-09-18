В Уфе в рамках форума СНГ прошёл круглый стол, посвященный 80-летию Великой Победы

Участники форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ приняли участие в работе круглого стола, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всем бывшим союзным государствам тема близка не понаслышке.

Десятилетия назад предки ковали общую для всех победу. Участники поднимали разные темы относительно этого события, в частности, говорили о вкладе Башкортостана в победу, о современных подходах к патриотическому воспитанию на примере опыта Беларуси, о трудовом подвиге Туркменистана и о других значимых моментах.