Красавица из Башкирии представит республику на «Мисс Россия-2024»

В течении трех недель для участниц будут организованы фото и видеосъемки, занятия по дефиле, встречи с участницами прошлых лет, экскурсии, мастер-классы от специалистов beauty-индустрии. Также пройдут этапы показа национального костюма и таланта. На этапе презентации региона в национальных костюмах Радмила выступит в костюме от ГУП БХП «Агидель» РБ. Победительница конкурса представит Россию на престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная-2024» в Мексике. Сам конкурс завершится грандиозным шоу, которое состоится 5 октября в Москве.