Красавица из Башкирии представит республику на «Мисс Россия-2024»

В масштабном конкурсе красоты «Мисс Россия-2024» примет участие 23-летняя жительница Башкирии Радмила Асфандиярова. Девушка уже имеет статус «Мисс Республика-2024».
Конкурс стартовал 15 сентября. В этом году представители конкурса рассмотрели 85 тысяч заявок от девушек со всей страны и выбрали лишь 50 самых красивых и обаятельных.
В течении трех недель для участниц будут организованы фото и видеосъемки, занятия по дефиле, встречи с участницами прошлых лет, экскурсии, мастер-классы от специалистов beauty-индустрии. Также пройдут этапы показа национального костюма и таланта. На этапе презентации региона в национальных костюмах Радмила выступит в костюме от ГУП БХП «Агидель» РБ. Победительница конкурса представит Россию на престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная-2024» в Мексике. Сам конкурс завершится грандиозным шоу, которое состоится 5 октября в Москве.
Радмила окончила Уфимский университет науки и технологий. Является педагогом по стретчингу, увлекается моделингом и хореографией. В составе коллектива «Атмосфера» стала призером «Студенческой весны», а также победительницей конкурса «Мисс УУНИТ-2023». Больше года состоит в модельном агентстве «Luna Models», где задействована в наградной группе на правительственных мероприятиях. В будущем планирует построить крепкую семью и работать по специальности.