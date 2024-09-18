В Уфе ограничат движение на Затонском мосту

В Уфе к концу сентября закроют движение на старом Затонском мосту для грузовиков. Им выделят полосу на соседнем сооружении 2016 года постройки. А в октябре на месяц полностью перекроют Шакшинский.

Автомобильному мосту через Белую уже более полувека. 15 лет назад его отремонтировали. Однако сейчас он находится в предаварийном состоянии и может повторить судьбу своего «двойника» в подмосковном Подольске. Чтобы не допустить катастроф, власти приняли меры.

В конце сентября старый Затонский мост будет недоступен для большегрузов. Закроют проезд грузовикам массой более 10 тонн. Для этой категории выделят полосу на соседнем сооружении.

Разработали схему, которая предусматривает переключение грузового движения на новый мост, построенный в 2016 году. На местах уже установили часть указателей и дорожных знаков. Обустроен и проезд после переправы, который уходит вправо и соединяется с основным потоком.

Легковушки также будут передвигаться по старому мосту. Точные сроки капитального ремонта еще не определены. Однако проект уже готов. По нему предусмотрена замена пролетных строений с сохранением схемы сооружения, усиление и изменение конструкции части существующих опор. Тем временем продолжается ремонт Шакшинского моста. Скоро на нем полностью перекроют движение. На этот раз ограничение продлится месяц — с 20 октября по 21 ноября.