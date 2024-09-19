Участник спецоперации из Башкирии встретил свою любовь на передовой СВО

Военнослужащий Иван из Зианчуринского района Башкирии ушел на службу в зону проведения спецоперации в декабре прошлого года, рассказывает корреспондент издания «Зианчуринские зори» Виктория Куянова. Его позывной – «Чудо», и вот почему: он обожает дарить чудеса своим родным и близким.

Не так давно он пришел в краткосрочный отпуск. Но пришел так неожиданно, что мама бойца расплакалась – не ожидала увидеть сына дома раньше времени. А еще там, «за ленточкой», Ваня встретил свою любовь. Девушка – тоже из военных, трудится в госпитале.

А познакомились они так. Однажды «Чудо» получил в бою ранение и попал в госпиталь. Боль была такой сильной, что темнело в глазах. Но внезапно он увидел девушку. Потом они познакомились, и уже через три месяца сыграли скромную свадьбу – расписались и вдвоем отметили свою женитьбу. Решили: вот вернемся к мирной жизни, тогда и отпразднуем как положено.

Супруга Ивана - из Тульской области, она служит по контракту военной медсестрой в одном из госпиталей. Теперь супруги служат одному делу – опасному, нелегкому, которое под силу только самым настоящим. И оба мечтают вернуться к мирной жизни, в которой есть дом и дети.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.