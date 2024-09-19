В России утвердили правила получения остатка маткапитала

Если остаток маткапитала не превышает 10 тысяч, семьи смогут получить эти деньги в виде единовременной выплаты. Новая мера поддержки поможет родителям, которые использовали основную сумму на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, но часть средств осталась на счёте. Семьи, имеющие право на выплату, получат уведомление через портал Госуслуги.