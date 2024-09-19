В России утвердили правила получения остатка маткапитала

Правительство России утвердило правила получения единовременной выплаты из остатка средств материнского капитала. Теперь семьи, у которых на счёте осталось менее 10 тысяч рублей, смогут получить эти деньги в течение пяти рабочих дней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Если остаток маткапитала не превышает 10 тысяч, семьи смогут получить эти деньги в виде единовременной выплаты. Новая мера поддержки поможет родителям, которые использовали основную сумму на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, но часть средств осталась на счёте. Семьи, имеющие право на выплату, получат уведомление через портал Госуслуги.
Кроме того, ранее сообщалось о принятии закона, разрешающего использование средств маткапитала при строительстве частного дома через механизм эскроу. Также установлена возможность возврата выплаты в случае прекращения договора. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.