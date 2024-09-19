В Уфе появился новый «Башкирский дворик»

Территорию, охватывающую 6 многоквартирных домов по улице Рихарда Зорге, привели в порядок за 3,5 месяца. Программа благоустройства дворовых территорий, инициированная Главой республики Радием Хабировым, реализуется с 2019 года. За пять лет отремонтировали более 1300 дворов.

Национальные танцы, веселые песни, аниматоры, конкурсы и угощение пловом — так в Советском районе отмечают появление нового «Башкирского дворика». Среди жителей домов по улице Рихарда Зорге много молодых мам с малышами, поэтому именно они стали главными благополучателями.

Раньше здесь были только горка, турники, гаражи, а демонтировав старое покрытие и перепланировав территорию, дети сразу облюбовали новые игровые и спортивные площадки. Кроме того, во дворах домов уложили асфальт, нанесли разметку с национальным колоритом, смонтировали бордюры, установили освещение и 14 камер видеонаблюдения.

Для участия в республиканской программе «Башкирские дворики» жильцы проводят общее собрание, голосуют и собирают инициативную группу из собственников. После согласования запускается процесс благоустройства.

На осуществление программы большая часть финансирования выделяется из регионального бюджета — это 94%. 5% вкладывают муниципалитеты, а один — сами жители.

Обновили придомовые территории и в микрорайоне Черниковка. На улице Кольцевой появились сразу несколько современных оборудованных площадок, резиновое покрытие которых обеспечивает безопасность ребят — теперь кататься на самокатах — одно удовольствие.