Радий Хабиров встретился с активом студенческого самоуправления Башкирии

Радий Хабиров встретился с активистами башкирских вузов. Глава Башкортостана ответил на вопросы студентов в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. Участниками мероприятия стали 150 лидеров органов студенческого самоуправления и профсоюзов. Ребят интересовали разные темы: как получить дополнительное образование, какие существуют стипендии, куда пойти работать после выпуска из университета.

Ребята активно выдвигали свои инициативы. Так, после вопроса студентки Акмуллинского университета Радий Хабиров поручил Министерству образования и науки Башкортостана учредить именную стипендию Главы Башкортостана. Ее будут вручать за общественную работу при хорошей успеваемости обучающегося. Ввести стипендию планируют в следующем году.

Республика присутствует во всех крупных федеральных научно-технологических проектах. Это и «Приоритет 2030», и «Передовые инженерные школы». Благодаря совместной работе с ректорами нам удалось добиться, чтобы вузы нашей республики стали привлекательными. И сейчас мы наблюдаем приток студентов. К нам приехало из других регионов на 2 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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