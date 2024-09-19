Радий Хабиров встретился с активом студенческого самоуправления Башкирии

Радий Хабиров встретился с активистами башкирских вузов. Глава Башкортостана ответил на вопросы студентов в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. Участниками мероприятия стали 150 лидеров органов студенческого самоуправления и профсоюзов. Ребят интересовали разные темы: как получить дополнительное образование, какие существуют стипендии, куда пойти работать после выпуска из университета.
Ребята активно выдвигали свои инициативы. Так, после вопроса студентки Акмуллинского университета Радий Хабиров поручил Министерству образования и науки Башкортостана учредить именную стипендию Главы Башкортостана. Ее будут вручать за общественную работу при хорошей успеваемости обучающегося. Ввести стипендию планируют в следующем году.