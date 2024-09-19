Радий Хабиров встретился с активом студенческого самоуправления Башкирии

Республика присутствует во всех крупных федеральных научно-технологических проектах. Это и «Приоритет 2030», и «Передовые инженерные школы». Благодаря совместной работе с ректорами нам удалось добиться, чтобы вузы нашей республики стали привлекательными. И сейчас мы наблюдаем приток студентов. К нам приехало из других регионов на 2 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан