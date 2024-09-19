В Башкирии многодетные семьи начали получать новые удостоверения

Жители Башкортостана одними из первых начали получать обновленные удостоверения, предназначенные для многодетных семей. Документ по решению Правительства России переведен в новый формат. Семьи смогут использовать удостоверение для получения не только региональных мер поддержки, но и федеральных на всей территории страны, например, при посещении музеев, парков культуры и отдыха, выставок.