В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» обустроили родник

В Туймазинском районе благоустроили родник в рамках проекта «Атайсал». Инициативу проявил 69-летний житель Аднагулово. Сельчанин проложил 130-метровую трубу от старого источника, который находится на горе, до самой дороги. Сейчас до него можно добраться в любую погоду.

Освежает. В жаркую погоду то, что надо. Кроме того, родниковая вода вкусная и полезная. Как говорят местные, в ней много нужных минералов для организма.

Роман Булатов не поленился, приехал за водой из города. Сюда он приезжает каждый год. На это раз привез с собой побольше пятилитровых и десятилитровых бутылей. Обрадовался, что теперь не нужно заезжать на гору – родник расположили ближе к дороге.

Подниматься на гору тяжело, особенно зимой и в распутицу. Это на себе ощутила и семья Шархемуллиных. Тогда пенсионеру и пришла идея расположить родник ближе к дороге. Реализовать задумку было не так-то просто. Придумали целую схему по переустройству. Затем приступили к самой траншее. Копали вместе со сватом неделю. Получился ров в 130 метров. Туда и уложили трубу.

Место выхода воды пенсионер обустраивал вместе с женой. Супруги разровняли и обсыпали площадку гравием, сделали блочную стену, чтобы не сыпалась земля, уложили плитку, а края обложили камнями, поставили чашу под каскад воды.

Закирьян Шархемуллин обустроил и подъезд к источнику. Теперь здесь удобный водосборник с беседкой. 69-летний мужчина занимался обустройством родника с удовольствием. Ему было не жаль ни своих денег, ни потраченного времени.