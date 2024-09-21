Из Уфы отправился первый сдвоенный состав электропоезда «Финист»

Сегодня от уфимского железнодорожного вокзала в направлении Белорецка отправился первый сдвоенный состав «Финиста». С 10 августа пятивагонный электропоезд уже курсировал в черте Уфимской городской агломерации и по популярному туристическому маршруту, однако по поручению властей региона было принято решение увеличить составность пригородного поезда в направлении Белорецка.
Сдвоенный «Финист» вышел в свой первый рейс. Поезд из десяти вагонов сможет перевезти уже 2400 пассажиров. Среди них не только уфимцы, у гостей и жителей столицы появилась прекрасная возможность добраться до места назначения гораздо быстрее и комфортнее. Еще месяц назад по республике начал курсировать новый электропоезд – первый в Башкортостане и третий в России ЭС104 «Финист», но тогда в его составе было всего пять вагонов.
По будням поезд ходит в черте города рейсом Дема – Шакша – Дема, а по выходным отправляется по туристическому маршруту Уфа – Айгир – Белорецк. Именно туда, пока хорошая погода, направляется большинство пассажиров в приподнятом настроении и под звучание гитар.
Прошедшие выходные показали, что поток в направлении Айгира увеличился до 1200 пассажиров при планируемом обслуживании 800 человек.
Теперь благодаря увеличению посадочных мест, имеющимся системам климат-контроля, условиям для пассажиров с ОВЗ туристы с желанием ездят на электричке.
По графику движения пригородных поездов «Финист» выходит от уфимского железнодорожного вокзала в 7:07. Обратно в столицу республики из Белорецка он отправляется в 17 часов 33 минуты.