Из Уфы отправился первый сдвоенный состав электропоезда «Финист»

Сегодня от уфимского железнодорожного вокзала в направлении Белорецка отправился первый сдвоенный состав «Финиста». С 10 августа пятивагонный электропоезд уже курсировал в черте Уфимской городской агломерации и по популярному туристическому маршруту, однако по поручению властей региона было принято решение увеличить составность пригородного поезда в направлении Белорецка.

Сдвоенный «Финист» вышел в свой первый рейс. Поезд из десяти вагонов сможет перевезти уже 2400 пассажиров. Среди них не только уфимцы, у гостей и жителей столицы появилась прекрасная возможность добраться до места назначения гораздо быстрее и комфортнее. Еще месяц назад по республике начал курсировать новый электропоезд – первый в Башкортостане и третий в России ЭС104 «Финист», но тогда в его составе было всего пять вагонов.

18 сентября была проведена совместная проверка с представителями моторвагона УДП Дема, дирекции тяги Уральского локомотива. Были проверены работоспособность открытия автоматических дверей, закрытия, системы кондиционирования, санитарные узлы и тяговые характеристики, что подтверждает наличие данной возможности запуска и эксплуатации «Финиста» в 10-вагонном исполнении. Руслан Гарифуллин, начальник пассажирской службы

По будням поезд ходит в черте города рейсом Дема – Шакша – Дема, а по выходным отправляется по туристическому маршруту Уфа – Айгир – Белорецк. Именно туда, пока хорошая погода, направляется большинство пассажиров в приподнятом настроении и под звучание гитар.

Очень комфортный вагон, судя по всему, люди отработали хорошо, потому что на той неделе было мало мест, сейчас же мы едем в свободном вагоне. Всем хорошего настроения, хорошего отдыха и всем-всем-всем добра! Марсель Валеев, пассажир электропоезда

Комфортабельный, удобный, мягкие сиденья, все сидят на своих местах, нет какой-то кучности. Людмила Калямова, пассажир электропоезда

Прошедшие выходные показали, что поток в направлении Айгира увеличился до 1200 пассажиров при планируемом обслуживании 800 человек.

Основная часть пассажиров выполняет посадку на электричку Уфа – Айгир – Белорецк на станции «Инзер». Но поскольку многие туроператоры своевременно не информируют Башкортостанскую пригородную пассажирскую компанию о запланированном количестве пассажиров на станции «Инзер», то перевозчик не может заранее принять меры по увеличению составности вагонов поезда. В связи с этим Минтранс Республики Башкортостан совместно с Башкортостанской пригородной пассажирской компанией провели большую работу по увеличению составности скорых пригородных поездов. Руслан Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Теперь благодаря увеличению посадочных мест, имеющимся системам климат-контроля, условиям для пассажиров с ОВЗ туристы с желанием ездят на электричке.