Жителям Уфы напомнили о закрытии Шакшинского моста

Первый заместитель мэра Уфы Сергей Кожевников выступил с обращением к жителям Уфы. С 20 октября по 21 ноября Шакшинский мост будет полностью закрыт для проезда.
Чиновник прибыл на место ремонта и изучил ход и сроки работ в рамках второй очереди. Закрытие моста необходимо, чтобы сварить две части собранного сооружения, а также для полного исключения динамических нагрузок и соблюдения технологии производства ремонтных работ.
Сергей Кожевников попросил отнестись с пониманием к временным транспортным неудобствам.
Фото: Сергей Кожевников.