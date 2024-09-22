Жителям Уфы напомнили о закрытии Шакшинского моста

Чиновник прибыл на место ремонта и изучил ход и сроки работ в рамках второй очереди. Закрытие моста необходимо, чтобы сварить две части собранного сооружения, а также для полного исключения динамических нагрузок и соблюдения технологии производства ремонтных работ.