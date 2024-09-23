Сергей Воскресенский посетил предприятия АПК Башкирии

Вместе с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым они посетили строящуюся площадку на более чем 120 тыс. голов птицы предприятия «Башкирский бойлер» в Альшеевском районе. Здесь возводят и репродуктор мощностью 40 млн инкубационных яиц в год. С руководством обсудили возможность перехода на отечественные кроссы птицы.