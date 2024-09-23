Сергей Воскресенский посетил предприятия АПК Башкирии

Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Сергей Воскресенский ознакомился с деятельностью предприятий АПК Башкортостана.
Вместе с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым они посетили строящуюся площадку на более чем 120 тыс. голов птицы предприятия «Башкирский бойлер» в Альшеевском районе. Здесь возводят и репродуктор мощностью 40 млн инкубационных яиц в год. С руководством обсудили возможность перехода на отечественные кроссы птицы.
Еще одной точкой стало предприятие по производству кальяты – сырья для производства моцареллы и плавленых сыров. В Стерлитамакском районе гости посетили строящийся молочный комплекс СПК имени Калинина. Это будет крупнейшая в регионе индустриальная ферма на 3600 дойных коров. Здесь уже смонтирован зал-карусель, способный одновременно доить 90 коров. Сергей Воскресенский назвал инвестпроект показательным.