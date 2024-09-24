В Уфе появилась мемориальная доска в честь профессора Эдуарда Хамитова

В Уфе на одном из домов по улице Мустая Карима установили мемориальную доску в честь третьего ректора БГПУ Эдуарда Хамитова. В свое время он участвовал в разработке и создании первого в истории Башкортостана закона «Об образовании», концепции развития Башкирского государственного педагогического университета до 2005 года, а также обосновал идеологию обновления университетского образования.

Пройдя путь от ассистента до ректора, ему удалось вывести вуз на новый уровень. В торжественном мероприятии приняли участие действующий ректор БГПУ Салават Сагитов, а также коллеги и близкие Эдуарда Хамитова.