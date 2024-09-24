Башкирский Баймак празднует 86-летие

Баймак отпраздновал День города. Это стали 86-е именины одного из главных городов Зауралья. Там прошла масштабная акция под названием «Я – патриот своей Родины!», посвященная участникам специальной военной операции. В ее рамках прошел легкоатлетический забег, собравший сотни спортсменов из разных концов региона.

А вечерний концерт превратился в яркое шоу. На сцене блистали не только местные артисты, но и звезды российской эстрады. На сцену вышла группа «Земляне» и поздравила баймакцев с праздником. Своими песнями порадовала группа «Рождество» во главе с солистами Геннадием и Ольгой Селезнёвыми. Они поделились своими впечатлениями от города.