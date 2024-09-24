В Башкирии прошёл турфест работников образования

Конкуренцию составил приглашенный коллектив центральной городской больницы. Для команд подготовили туристические полосы, которые участникам необходимо было пройти на время, не заработав при этом штрафные баллы. Успех зависел от командной работы, физподготовки и смекалки. Кроме того, жюри оценивало и обустройство по всем правилам походного ремесла.