В Башкирии медведи терроризируют жителей села

Медведи терроризируют село в Белорецком районе. Жители Усмангали встречают косолапых практически ежедневно. Но если раньше хищники охотились на домашний скот по ночам, то теперь могут оказаться прямо на центральной улице средь бела дня. Визиты животных связывают с увеличением их численности из-за сложного получения лицензии на добычу медведя. Чтобы обезопасить местных, к делу подключили охотников.
Эти кадры облетели весь интернет. Житель села Усмангали обнаружил на своем участке медведей и криками стал отпугивать косолапых. А вот недавний случай: по улице бежит взрослая особь с детенышем. Последний раз хищников видели здесь. Медведица с медвежонком выбежали на центральную улицу, где их заметили местные и прогнали обратно в лес. В последнее время такие встречи участились.
Случаев нападения на людей не было. Но страдает домашний скот. К семье Агзамовых косолапые наведываются уже практически ежедневно. Ломают забор, чтобы добраться до овец.
Местные утверждают, что замечают животных уже в течение нескольких месяцев. Ранее косолапые проникали в подсобное хозяйство около сельской мечети.
Полиция организовала круглосуточное патрулирование местности. Сотрудники просят жителей села не отпускать детей гулять одних. Но в Министерстве экологии считают, что от повторных визитов косолапых это не спасёт. Все дело в том, что в последние годы охотникам было очень трудно получить лицензию на добычу медведя. Вот хищники и расплодились. Поэтому в ведомстве приняли решение выдавать разрешение на отстрел животных.
Охотники патрулируют лес вместе с собаками. Пока был добыт один медведь. Задачи полностью очистить прилегающую территорию от косолапых нет. Операция прекратится, когда звери перестанут забираться в село и ставить под угрозу местных жителей.