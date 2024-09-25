В Башкирии за взятку задержаны высокопоставленные полицейские

Сотрудниками УФСБ России по Башкирии выявлена и пресечена противоправная деятельность руководящего состава отдела МВД России по городу Октябрьскому. По информации пресс-службы ведомства, в конце 2022 года группа полицейских высоких чинов получила взятку в размере 2,5 млн рублей от местного жителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции.
Однако житель Октябрьского решил обратиться с заявлением в органы безопасности, так как осознавал противоправный характер действий сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «получение взятки» и «мошенничество».
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности членов преступной группы.
Фото: пресс-служба УФСБ России по РБ