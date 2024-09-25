В Башкирии собирают тёплые вещи для жителей Курской области

Объявляется сбор гумпомощи для мирных жителей, пострадавших в Курской области. До 6 октября включительно можно передать посылку с осенними и зимними куртками, перчатками, пуховиками, теплой одеждой: штанами, футболками, рубашками, обувью и термобельем.
Важно, чтобы вещи были новыми. Помощь принимается в картонных коробках размером 30 на 30, которые нужно будет заклеить только на месте сдачи.
Доставить посылки можно до 6 октября (включительно) в волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова на площадках местных отделений «Единой России» города Уфы. По всем вопросам можно обратиться по номеру: 8-800-201-89-03 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.