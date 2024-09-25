В Башкирии собирают тёплые вещи для жителей Курской области

Объявляется сбор гумпомощи для мирных жителей, пострадавших в Курской области. До 6 октября включительно можно передать посылку с осенними и зимними куртками, перчатками, пуховиками, теплой одеждой: штанами, футболками, рубашками, обувью и термобельем.

Важно, чтобы вещи были новыми. Помощь принимается в картонных коробках размером 30 на 30, которые нужно будет заклеить только на месте сдачи.