Школьницы из Башкирии примут участие в шоу «Ты супер!»

12-летняя Арина Горяшина из Нефтекамска пятый ребёнок в семье, но биологические родители не смогли воспитывать детей. Старших детей воспитывала бабушка, однако маленькую Арину не смогли отдать родственнице из-за возраста. Когда Арише было три года, её забрала приёмная семья. В шесть лет девочка начала заниматься в кружке народного хора, а в девять – в вокальной школе. Арина мечтает о большой сцене, а будущую профессию хочет связать с помощью и пользой другим людям.