Две школьницы из Башкирии примут участие в шоу «Ты супер!».
12-летняя Арина Горяшина из Нефтекамска пятый ребёнок в семье, но биологические родители не смогли воспитывать детей. Старших детей воспитывала бабушка, однако маленькую Арину не смогли отдать родственнице из-за возраста. Когда Арише было три года, её забрала приёмная семья. В шесть лет девочка начала заниматься в кружке народного хора, а в девять – в вокальной школе. Арина мечтает о большой сцене, а будущую профессию хочет связать с помощью и пользой другим людям.
10-летняя Милана Богданова из Бирска потеряла маму в семь лет. Девочка оказалась в детском доме, но вскоре её забрала приёмная семья. В семь лет она начала заниматься вокалом. Сейчас Милана учится в Бирской детской школе искусств. Девочка занималась в народно-вокальной студии «Шанс», неоднократно принимала участие в концертах городского и республиканского уровня. Милана мечтает побывать на Байкале, а в будущем хочет стать преподавателем вокала.
Фото: ntv.ru