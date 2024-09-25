В Башкирии более 8 тыс. детей из многодетных семей пользуются бесплатным проездом

Более 8 тысяч школьников из многодетных семей Башкортостана уже подключились к системе бесплатного проезда на городском общественном транспорте. Для того чтобы получить такую меру поддержки, необходимо иметь транспортную карту и заявление одного из родителей, которое можно направить в администрацию города или района вместе с пакетом документов.