Участники «Башкирского долголетия» поднялись на шихан Торатау

Более 30 иглинских пенсионеров взошли на шихан Торатау и посетили визит-центр геопарка в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм». В программу однодневного тура также вошла экскурсия по колодно-бортевой пасеке, где посетителям рассказали об истории и особенностях бортевого меда.