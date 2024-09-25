Участники «Башкирского долголетия» поднялись на шихан Торатау

Более 30 иглинских пенсионеров взошли на шихан Торатау и посетили визит-центр геопарка в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм». В программу однодневного тура также вошла экскурсия по колодно-бортевой пасеке, где посетителям рассказали об истории и особенностях бортевого меда.
Организовали также мастер-класс по стрельбе из лука, посещение музея башкирской юрты и просмотр видеофильма о главных героях геопарка – шиханах Торатау, Юрактау и Куштау. Насыщенный день завершился посещением мечети «Суфия» деревни Кантюковка Ишимбайского района.