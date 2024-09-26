В Уфе уже полгода ищут пропавшего школьника Дамира Адигамова

Вчера исполнилось ровно полгода со дня, когда в Уфе приступили к поискам 14-летнего Дамира Адигамова. Об этом информирует пресс-служба Управления гражданской защиты города.

В 180-й день спасатели обследовали на плавсредствах 76 км акватории реки Белой. Не прекращаются и водолазные работы: осмотрено 19 500 кв. метров акватории реки. Пока поиски не принесли результатов.

Напомним, 30 марта два друга Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали в районе лагеря «Чайка». Тело Павла обнаружили в реке в конце мая.