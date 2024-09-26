В школах Башкирии внедрили вариативное питание

Меню на выбор. С нового учебного года в школах внедрили вариативное питание. Система работает уже в 35 муниципалитетах в отдельных образовательных учреждениях. Дети могут выбрать блюда по своему вкусу из предложенного списка. С вариативным меню наша съемочная группа ознакомилась в школе № 20 города Октябрьского.

Почти как в ресторане: что положить в тарелку, школьник выбирает сам. Сегодня в меню наггетсы, фрикадельки, биточки. На гарнир – каша перловая, пюре гороховое и макароны. Любое сочетание по желанию детей, выбирать можно и напитки. Такая возможность появилась у старшеклассников с этого учебного года.

Возможность питаться на выбор есть только у старшеклассников. В городе Октябрьском система работает уже в пяти школах. Заявки для поваров отправляются до 9 часов утра, в случае чего ответственный за питание их корректирует. Учащиеся с 9-го по 11-й классы получают от классного руководителя в руки талон на питание.

Обслуживает это образовательное учреждение комбинат школьного питания. Стоимость обеда – 76 рублей 36 копеек. Дети из льготной категории также питаются по вариативному меню, оно подобрано так, чтобы уложиться в выделенную бюджетом сумму. Напомним, что право бесплатно обедать или завтракать в столовых есть у детей из многодетных малоимущих семей, имеющих проблемы со здоровьем, участников СВО и учеников младших классов.

Комбинат питания г. Октябрьского обслуживает 16 общеобразовательных школ, одну коррекционную и 27 детсадов. Каждый день из цехов во все учреждения разъезжаются машины с необходимыми для готовки продуктами. Здесь формируют мясные и рыбные полуфабрикаты, разные виды фарша. Имеется цех овощей, где последние моются, очищаются и вакуумируются. Отдельно хранятся остальные продукты. Вариативное меню уже показало положительные результаты: тарелки стали чище, количество обедающих в столовой немного, но увеличилось.

Вариативное меню – это не шведский стол. Это возможность разнообразить обед из определенного списка блюд, утвержденного СанПиНом для детского питания. Система внедряется в школах республики повсеместно. Все зависит от материально-технического оснащения. Меню разработано и согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.