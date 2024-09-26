В Башкирии прошли командно-штабные учения энергетиков

Более 200 тысяч человек остались без света из-за ураганного ветра. Такую ситуацию накануне в Уфимском районе отрабатывали энергетики Башкортостана. А в первой половине дня командно-штабные учения проходили в Уфе, где пришлось уже бороться с огнем.

Из окон валит дым, в здании срабатывает сирена. После сигнала о необходимости покинуть помещение на улицу начинают выбегать люди. Во время пожара и попытки покинуть место происшествия один из сотрудников получает травму. Эвакуируют и оказывают первую помощь пострадавшему санитарная бригада предприятия.

После оказания первой помощи в дело вступают профессионалы. В учениях задействовали не только бригаду скорой помощи, но и пожарные расчёты. Сначала, конечно, учебный огонь тушили своими силами – это чтобы проверить навыки владения огнетушителем, уже потом в дело вступили огнеборцы, которым ко всему предстояло еще спасать человека. В этом случае рисковать не стали. Роль пострадавшего досталась манекену.

Первая часть учений проходила на территории производственного отделения «Центральные электрические сети». Это крупнейшее подразделение Башкирэнерго, обслуживающее электросети 11 муниципалитетов вокруг Уфы. В рамках учения здесь провели смотр готовности сил и средств предприятия, а во второй половине дня энергетики выехали уже в поле, где прошла практическая часть.

По легенде учений, после прохождения ураганного ветра в ряде районов произошли массовые аварии на электросетях. В общей сложности без света остались жители 356 деревень и сел, это порядка 200 тысяч человек. В Уфимском районе энергетики отрабатывали ликвидацию аварии на высоковольтных линиях и трансформаторной подстанции.

Из-за сильного ветра в селе Нурлино даже упала трансформаторная подстанция. Учитывая, что ремонт займёт долгое время, решили заменить её на новую. Кстати, сделано было всё по-настоящему, так как старое ТП уже требовало капремонта. Так что от учений пользу получили не только энергетики, но и местные жители, которым даже на время не пришлось сидеть без света.