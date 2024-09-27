Позывной «Штирлиц»: участник СВО из Башкирии верно служит Отечеству

Наш герой родился и вырос в селе Чуваш-Кубово. Позывной «Штирлиц» боец взял в честь отца и деда, которые в свое время имели такой же позывной, рассказывает корреспондент издания «Иглинские вести» Вероника Абрамовских.

До специальной военной операции парень трудился электромонтажником в нефтегазовой отрасли, ездил по командировкам по всей стране. Отслужил срочную, а с началом СВО его призвали в ряды Вооруженных сил страны. Сейчас он – санитарный инструктор.

На передовой «Штирлиц» нашел настоящих друзей, с которыми уже успел пройти тяжелые боевые испытания. За проявленные доблесть и мужество воин награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Но парень искренне верит в нашу Победу:

Мы обязательно вернемся с победой, и наши успехи на фронте тому подтверждение. Вместе мы сможем выполнить задачи, которые ставит перед нами наше Отечество. У мужчин на первом месте семья. А там, где семья и родные, там и Родина, которую надо защищать. Участник СВО, позывной «Штирлиц»

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.