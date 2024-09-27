В Уфе открылась дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов»

Открытая дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов» проходит в рамках Года семьи. В мероприятии участие принимают представители органов исполнительной власти, административных и муниципальных структур, высшего духовенства республики и представители общественных организаций. Сейчас проходит пленарная часть форума. Перед самым началом заседания мы пообщались с экспертом от федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России», руководителем Дома дружбы народов Башкортостана.