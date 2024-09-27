В Уфе открылась дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов»

В Конгресс-холле «Торатау» открылось итоговое мероприятие проекта Дома дружбы народов Республики Башкортостан «Моя многонациональная семья» – открытая дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов». Проект посвящен Году семьи.
Открытая дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов» проходит в рамках Года семьи. В мероприятии участие принимают представители органов исполнительной власти, административных и муниципальных структур, высшего духовенства республики и представители общественных организаций. Сейчас проходит пленарная часть форума. Перед самым началом заседания мы пообщались с экспертом от федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России», руководителем Дома дружбы народов Башкортостана.
Во второй половине дня в Конгресс-холле начнут свою работу тематические площадки. Всего их пять: «Глава семьи», «Защитник Отечества», «Роль религии в распространении семейных ценностей», «Славные сыны Отечества – казаки», «Ты не один».
Съемочная группа телеканала БСТ продолжает следить за работой открытой дискуссионной площадки. Подробности – в следующих выпусках новостей.