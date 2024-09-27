Уфимцы активно интересуются открытием собственных отелей

Россияне стали интересоваться открытием собственных отелей. И все это на фоне роста внутреннего туризма. Чаще других такую информацию ищут жители Краснодара, Уфы, Казани и Ростова-на-Дону, пишет телеграм-канал Mash.

Кстати, в запросах фигурировали не только гостевые дома и гостиницы, но и хостелы, кемпинги и глемпинги. Отметим, за период с января по июль сего года турпоток в Башкирию составил 1,3 млн поездок – Росстат.