В Уфе началась эксплуатация нового индустриального двигателя

Началась опытно-промышленная эксплуатация нового индустриального двигателя АЛ-41СТ-25, который создаётся в Уфе. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях Радий Хабиров. Двигатель создали специалисты ОДК-УМПО по соглашению между «Ростехом», «Газпромом» и республикой.
Газотурбинный двигатель – это ключевой элемент газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций. Их применяют при добыче и транспортировке газа, а также на объектах электроэнергетики. Глава Башкортостана отметил, что двигатель превосходит аналоги и в последующем может быть модернизирован. Радий Хабиров назвал событие важным шагом к технологическому суверенитету.