В Уфе началась эксплуатация нового индустриального двигателя

Газотурбинный двигатель – это ключевой элемент газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций. Их применяют при добыче и транспортировке газа, а также на объектах электроэнергетики. Глава Башкортостана отметил, что двигатель превосходит аналоги и в последующем может быть модернизирован. Радий Хабиров назвал событие важным шагом к технологическому суверенитету.