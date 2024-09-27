В Уфе работает дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов»

Мир и согласие зарождаются в семье. С таким посылом проходит в Уфе итоговое мероприятие проекта Дома дружбы народов Республики Башкортостан «Моя многонациональная семья». В Конгресс-холле сегодня открылась дискуссионная площадка «Башкортостан – семья народов». Проект посвящен Году семьи.

Роль мужчины в семье, здоровье сильной половины человечества, воспитание сыновей как будущего рода. На открытой дискуссионной площадке «Башкортостан – семья народов» отдельное внимание уделили мужчинам. Вышеупомянутые вопросы обсудили в рамках секции «Глава семьи». Практически всё сегодня на мероприятии было связано с семьёй.

«Башкортостан – семья народов» – в названии дискуссионной площадки отражается весь смысл. В нашей республике в мире и согласии проживают представители 160 национальностей. Открытая дискуссионная площадка проходит в рамках Года семьи. В мероприятии участие приняли представители органов исполнительной власти, административных и муниципальных структур, высшего духовенства республики и представители общественных организаций. В качестве спикеров выступили федеральные эксперты, которые высоко оценили уровень внимания властей к вопросам сохранения семейных ценностей.

В финальной части пленарного заседания состоялось награждение семей участников проекта «Моя многонациональная семья». Среди получивших благодарственные письма и Куликовы. Участники двух телепроектов «Радость нашего дома» и «Ради добра» воспитывают десятерых детей, семь из которых – приёмные.