Замминистра сельского хозяйства России посетила Башкирию

Башкортостан может стать примером для других субъектов страны в части подготовки кадров для сельского хозяйства. Об этом заявили в Минсельхозе страны. Регион с рабочим визитом посетила замминистра федерального ведомства Ксения Шевёлкина, которая провела совещание по вопросу подготовки специалистов. Она также посетила социальные и агропромышленные объекты в районах Башкортостана и приняла участие в открытии нового общежития аграрного университета.

Оснащение и ремонт в этой сельской школе не хуже, чем в городских. Восемь кабинетов с современным оборудованием, столовая с полностью оборудованной кухней, отдельный медкабинет, актовый и спортивный залы. Есть даже игровые комнаты. Гимназия, рассчитанная на 198 мест, открылась в селе Чекмагуш в сентябре этого года.

Учебное заведение построили в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза страны. Замминистра федерального ведомства Ксения Шевелкина отметила не только важность создания комфортных условий на селе. Едва ли не в каждой школе должны быть профильные агроклассы, что позволит постепенно омолаживать кадры для отрасли. В 2025 году финансирование федерального проекта «Кадры» может составить 7 млрд рублей.

Республика Башкортостан является лидером и в реализации государственных программ. Сегодня обсуждали проект «Кадры», который будет сформирован в рамках национального проекта. Ксения Шевёлкина, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации

У Башкортостана действительно большой потенциал в этом направлении. Ведь основная часть школ республики — в сельской местности. В ходе совещания, например, поступило предложение обучать учащихся агроклассов на базе колледжей. Переориентация на средне-специальное образование имеет большой потенциал. Это, во-первых, обучение в более короткие сроки и высокие зарплаты на начальном этапе работы, чем не всегда могут похвастаться специалисты с «вышкой».

Это не только выпускники, это и ученики шестых и седьмых классов, где мы должны найти достаточно мотивированных детей, которые свою жизнь свяжут с сельским хозяйством. Все инициативы Минсельхоза России мы принимаем, это стратегия на десятилетия вперёд. Ильшат Фазрахманов, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан