В Башкирии в пятый раз прошли «Летние шаймуратовские игры»

В Башкортостане в пятый раз прошли «Летние шаймуратовские игры». В этот раз площадкой для их проведения стала родина генерала Шаймуратова — Кармаскалинский район. Участники — школьники со всех уголков республики, ученики шаймуратовских классов.

Учеников этих классов всегда можно узнать не только по походке, но и по синей форме. Строевая подготовка — неотъемлемая часть обучения юных шаймуратовцев. И сегодня они показывают уже перед судьями турнира, как хорошо освоили эту дисциплину.

Потомки героя должны быть в хорошей физической форме. Именно поэтому в программе «Шаймуратовских игр» — состязания на силу и выносливость. Мальчики соревнуются в подтягиваниях.

Среди дисциплин также прыжки в длину, ну и неотъемлемая часть любого патриотического турнира — разборка и сборка автомата Калашникова. А ещё учеников шаймуратовских классов проверяют на меткость при стрельбе из лука. Это традиционная для башкир дисциплина также входит во внеурочную программу обучения.

Главная цель таких игр — сформировать основы патриотического сознания у молодежи, привить чувство верности долгу по защите своей страны. Об этом как никто лучше расскажут участники спецоперации, которых пригласили на церемонию открытия.