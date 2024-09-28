В Башкирии в пятый раз прошли «Летние шаймуратовские игры»

В Башкортостане в пятый раз прошли «Летние шаймуратовские игры». В этот раз площадкой для их проведения стала родина генерала Шаймуратова — Кармаскалинский район. Участники — школьники со всех уголков республики, ученики шаймуратовских классов.
Учеников этих классов всегда можно узнать не только по походке, но и по синей форме. Строевая подготовка — неотъемлемая часть обучения юных шаймуратовцев. И сегодня они показывают уже перед судьями турнира, как хорошо освоили эту дисциплину.
Потомки героя должны быть в хорошей физической форме. Именно поэтому в программе «Шаймуратовских игр» — состязания на силу и выносливость. Мальчики соревнуются в подтягиваниях.
Среди дисциплин также прыжки в длину, ну и неотъемлемая часть любого патриотического турнира — разборка и сборка автомата Калашникова. А ещё учеников шаймуратовских классов проверяют на меткость при стрельбе из лука. Это традиционная для башкир дисциплина также входит во внеурочную программу обучения.
Главная цель таких игр — сформировать основы патриотического сознания у молодежи, привить чувство верности долгу по защите своей страны. Об этом как никто лучше расскажут участники спецоперации, которых пригласили на церемонию открытия.
«Шаймуратовские игры» уже пятый год подряд объединяют целые поколения со всех уголков республики. Соревнования проводят два раза в год. Через несколько месяцев стартует турнир с зимними видами спорта. Школьники вновь поборются за переходящий кубок имени Минигали Шаймуратова.