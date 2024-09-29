В Башкирии спасатели вывели из леса потерявшихся женщин с детьми

Двум женщинам и троим детям пришли на помощь спасатели госкомитета республики по ЧС. Инцидент произошел в Белорецком районе, где компания заблудилась в лесу.

По информации пресс-службы ведомства, подруги решили съездить с детьми на природу и отправились в район «Синих скал». Но в какой-то момент они поняли, что не могут сориентироваться на местности.

Женщины сразу же связались с экстренными службами, передали спасателям свои координаты. Туристов быстро нашли и помогли им выйти из лесного массива. Спасатели довезли их до дороги, где их уже ждала машина.