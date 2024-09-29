В Башкирии возбудили уголовное дело по факту избиения пенсионера

В городе Октябрьском в связи с сообщением об избиении пожилого мужчины группой подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По данным пресс-службы Следкома Башкирии, в ходе мониторинга социальных медиа обнаружена видеозапись, на которой молодые люди избивают пенсионера. Злоумышленников остановила женщина, проходившая мимо. Нападавшим удалось скрыться.

Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления личности пострадавшего, а также лиц, причастных к его избиению. Их действиям будет дана правовая оценка.