В Башкирии проверяют водителей пассажирского транспорта на нарушения ПДД

Профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало на дорогах Башкирии. Как сообщает главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, в ходе рейдов особое внимание будет уделяться исполнению водителями требований безопасности дорожного движения.

Кроме того, проверят техническое состояние транспортных средств, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха. Пассажиров просят с пониманием отнестись к проведению профилактических мероприятий, так как основная цель таких рейдов – сохранение жизни и здоровья людей.