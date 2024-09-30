Стерлитамакский и Хайбуллинский районы присоединились к акции «Зелёная Башкирия»

В Стерлитамакском районе жители всех сельских поселений присоединились к акции «Зелёная Башкирия». В Аючево появилась аллея Кахым Туря. Ее украсили 25 лип. В посадке вместе с сельчанами приняли участие представили региональных ведомств, депутаты Госсобрания и руководство муниципалитета.
В конце прошел концерт с участием артистов республиканской филармонии и коллективов художественной самодеятельности. Также наградили почетных жителей села, юбиляров супружеской жизни и ветеранов труда. Всего по району высадили более 500 саженцев берёзы, рябины, ели, сосны, липы, тополя, сирени и других кустарников.
В Хайбуллинском районе акцию совместили с осенним субботником и привели в порядок территории сёл. Одной из самых масштабных площадок посадки деревьев стала территория возле въезда в село Акъяр. Общими усилиями там было высажено 100 пирамидальных тополей. Взрослым помогали и дети. Так, ученики полилингвальной школы №3 вместе с классным руководителем посадили 15 саженцев.