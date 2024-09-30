В Уфе в годовщину воссоединения новых регионов с Россией состоялся автопробег

Сегодня в башкирской столице состоялся автопробег, посвященный годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Участники, а это порядка 70 машин, стартовали у парка Победы, проехали по проспекту Октября, Салавата Юлаева, через Южный обход и по трассе М-5 отправились в парк «Патриот».