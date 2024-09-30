В Башкирии отмечают День воссоединения новых территорий с Россией

Сегодня наша страна отмечает День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Пост об этом опубликовал в своих социальных сетях Радий Хабиров. Два года назад мы стали свидетелями исторического события — жители этих регионов приняли решение стать частью большой России. Народы, близкие по духу, культуре, традициям и ценностям, вновь стали единой семьей. В разные периоды общей истории наши бойцы плечом к плечу защищали Родину. Вместе мы шли к общей цели — процветанию нашей страны, написал руководитель региона. В честь годовщины воссоединения в Уфе прошел большой автопробег и концерт для горожан в саду Аксакова.
Свой мотоцикл «Танатар» Юсупов несколько протирает особенно тщательно — его трехколесный транспорт возглавит автоколонну. Его небольшая скорость подходит для того, чтобы едущие позади машины не разгонялись.
День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией — важная историческая дата. Прошло два года с момента подписания договоров о принятии в состав страны новых регионов.
Единой колонной, украшенные флагами, более 70 машин проехали маршрут от стадиона «Нефтяник» до парка «Патриот» в Чишминском районе. Так уфимцы выразили свою поддержку жителям новых регионов.
Освобождённые территории активно возрождаются, и в эту работу включены все российские регионы. Башкортостан поддерживает город Красный Луч, над которым взял шефство. Радий Хабиров не единожды посещал его, после своей поездки в начале сентября глава республики отметил, что город очень изменился за 6 лет. Благодаря башкирским специалистам восстанавливаются школы и садики, улучшаются дороги.
На днях в зону СВО был доставлен 135-й гуманитарный конвой из Башкортостана. Он был сформирован не только по заявкам командиров башкирских подразделений. Республика также направила спецтехнику в Красный Луч.
В столичном саду Аксакова прошел концерт в честь Дня воссоединения. Артисты исполнили патриотические песни. Акция направлена не только на поддержку жителей новых регионов, но и участников СВО, которые продолжают и сегодня защищать рубежи родной земли.