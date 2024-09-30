В Башкирии отмечают День воссоединения новых территорий с Россией

Сегодня наша страна отмечает День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Пост об этом опубликовал в своих социальных сетях Радий Хабиров. Два года назад мы стали свидетелями исторического события — жители этих регионов приняли решение стать частью большой России. Народы, близкие по духу, культуре, традициям и ценностям, вновь стали единой семьей. В разные периоды общей истории наши бойцы плечом к плечу защищали Родину. Вместе мы шли к общей цели — процветанию нашей страны, написал руководитель региона. В честь годовщины воссоединения в Уфе прошел большой автопробег и концерт для горожан в саду Аксакова.

Свой мотоцикл «Танатар» Юсупов несколько протирает особенно тщательно — его трехколесный транспорт возглавит автоколонну. Его небольшая скорость подходит для того, чтобы едущие позади машины не разгонялись.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией — важная историческая дата. Прошло два года с момента подписания договоров о принятии в состав страны новых регионов.

Единой колонной, украшенные флагами, более 70 машин проехали маршрут от стадиона «Нефтяник» до парка «Патриот» в Чишминском районе. Так уфимцы выразили свою поддержку жителям новых регионов.

Освобождённые территории активно возрождаются, и в эту работу включены все российские регионы. Башкортостан поддерживает город Красный Луч, над которым взял шефство. Радий Хабиров не единожды посещал его, после своей поездки в начале сентября глава республики отметил, что город очень изменился за 6 лет. Благодаря башкирским специалистам восстанавливаются школы и садики, улучшаются дороги.

На днях в зону СВО был доставлен 135-й гуманитарный конвой из Башкортостана. Он был сформирован не только по заявкам командиров башкирских подразделений. Республика также направила спецтехнику в Красный Луч.

В 2023-24 годах идёт массовое восстановление нашей инфраструктуры. Дороги, ремонт социальных объектов, ремонт многоквартирных домов, водоснабжение, энергетика. Я думаю, что когда въезжаешь в наш город, уже видны изменения дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Огромное спасибо Радию Фаритовичу, который лично сам приезжает и видит изменения, смотрит на результаты работы ваших специалистов на нашей территории. Это действительно братская помощь, и мы уже почти сроднились с Башкортостаном, и история нас связывает. Сергей Соловьёв, глава администрации г. Красный Луч