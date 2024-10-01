Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в октябре и ноябре

В октябре жители нашей республики будут отдыхать больше чем обычно в связи с празднованием Дня Республики Башкортостан. В этом году 11 октября выпадает на пятницу. Таким образом, выходные дни продлятся с 11 по 13 октября. А продолжительность рабочего дня в четверг, 10 октября, сокращается на 1 час.
В ноябре страна будет отмечать День народного единства. Соответственно выходные дни начнутся в субботу, 3 ноября и продляться до понедельника, 4 ноября. При этом суббота, 2 ноября, будет рабочей.
Фото: пресс-служба Минтруда РБ