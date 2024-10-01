Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в октябре и ноябре

В октябре жители нашей республики будут отдыхать больше чем обычно в связи с празднованием Дня Республики Башкортостан. В этом году 11 октября выпадает на пятницу. Таким образом, выходные дни продлятся с 11 по 13 октября. А продолжительность рабочего дня в четверг, 10 октября, сокращается на 1 час.