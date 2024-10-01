В Башкирии прошли учения по борьбе с лесными пожарами

В Кугарчинском районе прошли командно-штабные учения. В течение двух дней сотрудники Кугарчинского лесхоза и лесничества и работники ЛПС-3 «Зилаирский» отрабатывали практические навыки по предупреждению и ликвидации ЧС.
По одной из вводных, произошло распространение лесного пожара на жилые дома и надворные постройки, сильное задымление. Такие учения проводятся для совершенствования практических навыков руководящего состава при принятии решений и планировании действий по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороны. Цели этих учений были достигнуты.
В теоретической части участники учений выступили с докладами, а в практической отработали навыки по защите населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих ситуаций. Кроме того, заместитель начальника главного управления МЧС России по Башкортостану Алексей Головко провёл смотр техники аварийно-спасательных формирований района, автобуса для перевозки раненых, пункта временного размещения на базе Башкирской гимназии имени Рахимова, который рассчитан на 120 койко-мест.