В Башкирии прошли учения по борьбе с лесными пожарами

В Кугарчинском районе прошли командно-штабные учения. В течение двух дней сотрудники Кугарчинского лесхоза и лесничества и работники ЛПС-3 «Зилаирский» отрабатывали практические навыки по предупреждению и ликвидации ЧС.

По одной из вводных, произошло распространение лесного пожара на жилые дома и надворные постройки, сильное задымление. Такие учения проводятся для совершенствования практических навыков руководящего состава при принятии решений и планировании действий по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороны. Цели этих учений были достигнуты.