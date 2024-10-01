В Башкирии прошёл «Фестиваль хлеба, торта и пирога»

В Хайбуллинском районе прошёл «Фестиваль хлеба, торта и пирога». В четырех номинациях участвовали 19 претендентов на призовые места. Работы оценивало жюри.

Для гостей праздника мастерицы приготовили свою лучшую выпечку. Они удивляли старинными рецептами, знакомили с семейными традициями. Фестиваль проводится во второй раз. Претенденты соревновались в четырех номинациях: «Хлеб всему голова», «Семейный пирог», «Праздничный торт», «Самый вкусный мёд Хайбуллинского района».